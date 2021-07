Essen: Passanten verhindern Raub in Steele - Zeugen gesucht

Mülheim an der Ruhr: Trickbetrüger machen in Mülheim Beute

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt I/45481 MH-Saarn: In Mülheim machten am Donnerstag (29. Juli) abermals Trickbetrüger Beute. In einem Fall hatten sie mit dem "Enkeltrick" Erfolg.