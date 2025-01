Essen: Parkender Pkw durch Schüsse beschädigt

45259 E.-Heisingen: Gestern Abend (7. Januar) wurde ein parkender Pkw auf dem Voßbergring durch mehrere Schüsse beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Anwohner hatten gegen 19:50 Uhr Schussgeräusche gehört und die Polizei verständigt. Am Tatort stellte die Polizei mehrere Einschusslöcher an einem geparkten Pkw fest, in dem sich zum Zeitpunkt der Tat keine Person befand.

Nach aktuellen Erkenntnissen flüchteten die unbekannten Täter in einem weißen PKW. Da offenbar keine Person Ziel des Angriffs war, ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

Dazu hat das Polizeipräsidium Essen eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den flüchtigen Pkw oder verdächtige Personen im Bereich des Voßbergring/Lelei beobachtet haben. Hinweise bitte an 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./ViV

