Essen: Parfumdieb nach Angriff auf Ladendetektiv festgenommen

45127 E-Westviertel: Am Dienstagnachmittag (27. September) entfernte ein 20-Jähriger die Diebstahlsicherungen mehrerer Parfumverpackungen und versteckte das Parfum in einer Umhängetasche. Bei seiner Flucht schlug er den Ladendetektiv (51) mit der Tasche, brachte ihn zu Boden und trat auf ihn ein. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Detektiv musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16:50 Uhr wurde der Ladendetektiv eines Geschäfts im Einkaufszentrum am Limbecker Platz auf einen 20-jährigen Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit aufmerksam, da dieser mit einem Aufbruchswerkzeug die Diebstahlsicherungen mehrerer Parfumverpackungen gewaltsam entfernte. Danach versteckte er sein Diebesgut in einer Umhängetasche.

Auf seiner anschließenden Flucht vor dem Detektiv setzte sich der Dieb massiv zur Wehr und schlug mit seiner Umhängetasche auf den 51-Jährigen ein. Auch hinzugeilte Mitarbeiter konnten den Angreifer zunächst nicht bändigen, sodass dieser den Detektiv niederschlug und auf ihn eintrat. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung konnten die Angestellten den 20-Jährigen unter erheblichem Kraftaufwand festhalten.

Die Beamten nahmen den polizeibekannten Marokkaner, der nach ersten Ermittlungen über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest. Außerdem stellten sie das vermeintliche Aufbruchswerkzeug sicher.

Der 51-jährige Ladendetektiv musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt./Wrk

