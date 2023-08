Essen: Pärchen attackiert Busfahrer - Zeugen gesucht

45355 E.-Borbeck: Die Polizei sucht Zeugen eines Angriffs auf einen Busfahrer, der sich am Samstagmorgen (5. August) in einem Linienbus an der Haltestelle Borbeck Bahnhof ereignet hat.

Gegen 8:15 Uhr hielt der 53-jährige Busfahrer mit dem Bus der Linie 170 an der Endhaltestelle Borbeck Bahnhof. Er forderte mehrfach ein offensichtlich schlafendes Pärchen auf, den Bus zu verlassen. Die unbekannte Frau warf mit einem Glas und schlug auf den Busfahrer ein. Auch der Mann mischte sich in das Geschehen ein und schlug dem Busfahrer mehrfach mit der Faust in das Gesicht.

Nachdem ein Zeuge versuchte, zwischen den Parteien zu schlichten, flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Otto-Brenner-Straße.

Eine Rettungswagenbesatzung musste den leicht verletzten Busfahrer in ein Essener Krankenhaus bringen.

Laut Zeugenaussagen hatte das Pärchen eine osteuropäische Erscheinung. Die beiden Flüchtigen sollen etwa 25 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Die Frau habe ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden und habe eine rosa Jacke getragen. Der Mann habe auffallend wenige Zähne im Mund und habe kurze, dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Identität des flüchtigen Pärchens geben können. Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen, wenn sie uns weitere Hinweise geben können./Wrk

