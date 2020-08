Essen: Opel-Zafira stürzt nach Karambolage auf die Fahrerseite - Polizei versucht den Unfallhergang zu rekonstruieren

Essen (ots) - 45309 E.- Katernberg: Montagmorgen (10. August, gegen 8:55 Uhr) wurde eine Mutter (39) mit ihrer Tochter (11) bei einem Verkehrsunfall auf der Dornbuschhegge verletzt, als ihr Opel-Zafira umstürzte. Die 31-Jährige fuhr vermutlich mit dem grauen Opel über die Karl-Meyer-Straße und folgte der abknickenden Vorfahrt nach links auf die Straße Dornbuschhegge. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie hier die Gewalt über das Fahrzeug und prallte gegen ein rechtsseitig geparktes Auto. Ihr Wagen kippte dabei auf die Fahrzeugseite und kam so zum Stillstand. Mutter und Tochter wurden dabei leicht verletzt. Ersthelfer versorgten die beiden Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. An beiden Fahrzeugen entstanden so schwere Sachschäden, dass die fahruntüchtigen Autos abgeschleppt werden mussten. Feuerwehr und Polizei sperrten den Unfallbereich während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ab. Das Verkehrskommissariat Nord hat Ermittlungen aufgenommen. /Peke