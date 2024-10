Essen: Opel-Fahrer kollidiert mit Mauer - Zeugen gesucht

45138 E.-Huttrop:

Am 19. Oktober gegen 3:15 Uhr verlor der Fahrer eines grauen Opel Corsa auf der Ruhrallee (Fahrtrichtung Kurfürstenstraße) aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Höhe der Schinkelstraße mit einer Mauer. Am Unfallort befanden sich die beiden Insassen (18 / 20, beide m). Die jungen Männer waren unverletzt. Der PKW wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

