Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Warenkreditbetrug - Foto

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am 7. Juli diesen Jahres soll ein Unbekannter für einen 31-jährigen Altenessener einen Handyvertrag inklusive dazugehörigen Handys abgeschlossen haben - das Handy versuchte der Unbekannte einige Tage später, am 10. Juli, in einem Paketshop am Viehofer Platz abzuholen.