Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Silvesterrandale am Altenessener Markt

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen: Wie bereits berichtet kam es in der Silvesternacht zu schweren Sachbeschädigungen am Altenessener Markt - ausgelöst von einer Gruppe Männer, die unter anderem ein Haltestellenhaus, mehrere Mülleimer sowie Werbetafeln zertrümmerten oder in Brand setzten.