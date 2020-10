Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf einen Taxifahrer

Bereits am Montag, den 05. Oktober, kam es gegen 0:30 Uhr in Höhe einer Schule an der Heinrich-Strunk-Straße zu einem Raub auf einen Taxifahrer.

Zwei junge Männer waren zuvor an einer Tankstelle an der Ostfeldstraße in der Essener Innenstadt in das Taxi gestiegen und wollten zur "Bockmühle" gebracht werden.

Als man an der Heinrich-Strunk-Straße angekommen war, wollten die jungen Männer plötzlich aussteigen. Als das Taxi hielt, griffen sie den 55-jährigen Taxifahrer an und raubten seine Geldbörse. Der 55-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

1. männlich, ca. 18-25 Jahre, schlank, schwarze Haare, seitlich anrasiert, dunkle Bomberjacke, blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe der Marke K-Swiss, Mundschutz

2. männlich, ca. 20-25 Jahre, schlank, schwarze Haare, dunkle Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose der Marke Air Jordan, weiße Nike Air Max 270 Turnschuhe, Mundschutz

Die Polizei Essen veröffentlicht in diesem Zusammenhang nun Fotos von den beiden Tatverdächtigen und bittet um Ihre Mithilfe.

Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden. /PaPe

