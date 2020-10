Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf einen Taxifahrer - 1. Folgemeldung - Mögliche Raubserie - Ein Täter

Bereits am Montag, den 5. Oktober 2020, kam es gegen 0:30 Uhr in Höhe einer Schule an der Heinrich-Strunk-Straße zu einem Raub auf einen Taxifahrer - wir berichteten am 27. Oktober (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4746273).

Nach aktuellem Erkenntnisstand geht die Ermittlungsgruppe Jugend (EG Jugend) davon aus, dass die Tatverdächtigen wohl auch für drei weitere Raubdelikte auf Taxifahrer in Frage kommen.

In der Nacht vom 21 auf den 22. Oktober (gegen Mitternacht) ließen sich die mutmaßlichen Täter von einem Taxifahrer zur Glashüttenstraße im Ostviertel fahren und versuchten den 53-jährigen Fahrer auszurauben. Die Unbekannten schlugen auf ihn ein, gelangten aber nicht in den Besitz seiner Geldbörse. Anschließend flüchteten sie.

Schon wenige Stunden später, gegen 3:00 Uhr, beförderte ein 50-jähriger Taxifahrer einen der möglichen Tatverdächtigen zum Kamblickweg in Essen-Kray. Hier warteten weitere Personen, die angeblich für den Fahrgast bezahlen wollten. Sie forderten den Taxifahrer auf auszusteigen. Die Situation wirkte auf den 50-Jährigen derart bedrohlich, dass er mit seinem Taxi davon fuhr.

Am 27. Oktober gegen 1:00 Uhr ließen sich die mutmaßlichen Täter, wie bereits am 5. Oktober, zur Heinrich-Strunk-Straße fahren. Am Zielort schlugen die Täter auf den Taxifahrer ein und raubten Bargeld.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 27. Oktober führte bereits zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Die Polizei bittet, das Foto mit dem Tatverdächtigen in Jeanshose zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Der zweite Tatverdächtige wird weiterhin gesucht. Wir bitten darum, die Bilder des noch Unbekannten erneut zu veröffentlichen.

Die Ermittlungen der EG Jugend laufen mit Hochdruck.

Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. /PaPe

