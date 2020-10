Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Bedrohung in Bus- Schlussmeldung- Polizei nimmt öffentliche Fahndung zurück

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Mit zwei Bildern einer Überwachungskamera suchte die Polizei seit dem 15. Juli 2020 nach einem Mann, der am 28. September 2019 in einem Bus der Ruhrbahn einen Fahrgast und den Busfahrer bedroht haben soll. Nach eingehenden Zeugenhinweisen konnte der in Essen wohnende Mann jetzt identifiziert und vernommen werden. Der Polizei Essen nimmt die öffentliche Fahndung zurück und weist darauf hin, dass die zuvor veröffentlichten Fahndungsbilder nicht weiter verwendet werden dürfen./Peke