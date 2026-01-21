Essen/ Oberhausen: PKW entwendet und in Brand gesetzt - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Zeugen vor Ort konnten den Beamten zwei Männer beschreiben, die den Pkw mutmaßlich in Brand gesetzt hatten. Sofort wurde eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Eingesetzten Polizeikräften fielen in diesem Zusammenhang zwei Personen auf, die der Beschreibung entsprachen und gerade ein Hotel an der Gildehofstraße betraten. Die Einsatzkräfte reagierten schnell und konnten die beiden Personen in der Hotellobby festnehmen.