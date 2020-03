Essen: Neunjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am Freitag, 28. Februar, wurde eine Neunjährige bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Auf der Reihe" schwer verletzt. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mazda-Fahrer auf der Straße "Auf der Reihe" in Richtung Gelsenkirchen, als er nahe der Einmündung zur Huestraße mit der Neunjährigen kollidierte, die gerade zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße trat. Die Neunjährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Mehrere Zeugen kümmerten sich um das Mädchen, bis die Rettungskräfte eintrafen und sie in ein Krankenhaus brachten. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. /bw