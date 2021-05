Essen: Nach Umarmung Geld weg - Zeugen gesucht

Nach der Umarmung durch einen Unbekannten, war am Mittwochmorgen (12. Mai), im Essener Stadtteil Werden, das Geld eines älteren Herrn weg. Die Polizei sucht Zeugen. Auf der Velberter Straße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, sprach gegen 11 Uhr, ein zirka 30 bis 40 Jahre alter Mann einen Senior an. Aufdringlich hielt er dem 85-Jährigen eine Spendenliste vor. Der Rentner lehnte jegliches weitere Gespräch ab und ging weiter. Der Mann folgte ihm und umarmte ihn aus heiterem Himmel. Danach verschwand der Verdächtige. Wenig später stellte der Senior fest, dass der Unbekannte ihm die Geldbörse samt Bargeld aus der Jackentasche klaute. Der mutmaßliche Taschendieb soll ungefähr 1,7 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare. Seinem Aussehen nach könnte es sich um einen Südosteuropäer handeln. Die Polizei hofft, dass mögliche Zeugen weitere Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell