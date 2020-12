Essen: Nach Taschendiebstahl aus Fahrzeug - Unbekannter hebt Bargeld an Automaten ab - Fotofahndung

Zuvor entwendete mutmaßlich derselbe Mann eine Tasche aus einem PKW an der Planckstraße. An einer nahegelegenen Bank an der Germarkenstraße holte er um kurz vor 13 Uhr einen mittleren dreistelligen Geldbetrag ab. Nun sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem Dieb.

Der Link zum Foto: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-diebstahl-aus-kraftfahrzeug-computerbetrug

Hinweise nimmt das zuständige KK 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

