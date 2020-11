Essen: Nach Schlägerei in Rathaus Galerie Essen - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Essen (ots) - 45127 E-Innenstadt: Bereits am 14. April gerieten gegen 18:30 Uhr zwei Männer zunächst verbal aneinander. Der Streit eskalierte derart, dass die Männer am Treppenabgang vor dem real in der Rathaus Galerie aufeinander eingeschlagen haben sollen und ein 40-jähriger Mann hierbei leicht verletzt wurde.