Essen: Mutter übergibt nach Schockanruf mehrere tausend Euro an Trickbetrüger- Polizei fragt nach Zeugen und warnt vor

Am gestrigen Dienstag (13. Oktober) waren Trickdiebe- und -betrüger auch in anderen Essener Stadtteilen aktiv und leider auch erfolgreich. Das Raubkommissariat 31 bearbeitet die beiden folgenden Fälle:

Nahe des Waldthausenparks an der Hindenburgstraße in der Innenstadt (45127 -Westviertel) konnte ein falscher Wasserwerker gegen 14.40 Uhr zuschlagen. Während er den Mieter im Badezimmer ablenkte, durchsuchten offenbar seine Komplizen die Wohnung. Wertvolle Schmuckstücke nahmen die Täter als Beute mit. Der falsche Wasserwerker soll etwa 45-50 Jahre alt, 170 cm groß und eine normale Statur haben. Er sprach akzentfrei Deutsch, hat kurze dunkle Haare und war mit einem dunklen Sakko bekleidet, welches rote Streifen hat.

Etwa 30 Minuten später waren Trickdiebe in Borbeck (45355 Borbeck-Mitte) aktiv. Gegen 15 Uhr gelangte der Kriminelle auf der Schloßstraße mit dem sogenannten Zetteltrick in eine Wohnung. Für seine schriftliche Nachricht an den Nachbarn brauchte der Mann beinahe 30 Minuten. Besonderheiten in der Wohnung und Familienfotos nutzte der Mann geschickt aus, um im Gespräch mit den Mietern seine Zeit in der Wohnung unauffällig verlängern zu können. Unbemerkt gelangten weitere Personen in die Wohnung und stahlen u.a. ein Sparbuch und Schmuck aus einem unbeaufsichtigten Zimmer. Aufmerksame Nachbarn beobachteten einen silbernen, liegengebliebenen Wagen, möglicherweise ein Mercedes, mit dem drei Männer und eine blonde Frau später in Richtung Altendorf davonfuhren.

Die heute geschilderten drei Taten sind in dieser Pressemeldung nur bespielhaft erwähnt. Die Dunkelziffer dieser Art von Straftaten ist vermutlich deutlich höher. Opfer sind nicht nur Senioren, auch Erwachsene mittleren Alters werden immer häufiger Ziel der professionell vorgehenden Tätergruppen. Die Polizei Essen bittet deshalb immer um Hinweise, sobald der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen oder zumindest versucht wurde. /Peke

