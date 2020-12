Essen: Mutmaßliches Räuber-Duo droht mit Messer - Kioskbesitzer greift ein und verhindert womöglich Schlimmeres

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Dienstagabend (22. Dezember) gegen 20.50 Uhr liefen zwei Männer (31,50) über die Viehofer Straße. Plötzlich stellten sich Ihnen zwei mutmaßliche Räuber in den Weg und fragten nach Bargeld. Als die Männer dies verneinten, zückte einer der beiden einen länglichen Gegenstand, vermutlich ein Messer, und forderte erneut die Herausgabe von Bargeld. Ein Kioskmitarbeiter (40) beobachtete die Situation und griff beherzt ein. Er machte auf sich aufmerksam und schrie den Tatverdächtigen zu, dass sie das Messer fallen lassen und die beiden Männer in Ruhe lassen sollen. Der Messerträger ließ daraufhin von den Männern ab und ging auf den Kiosk zu. Schnell konnte der 40-Jährige die Tür des Kiosk verschließen. Daraufhin trat der Unbekannte gegen die Kioskscheibe, die zu Bruch ging. Anschließend flüchtete das Duo ohne Beute in Richtung Kronenstraße. Weder der Mitarbeiter des Kiosks noch die beiden Männer wurden verletzt, alle kamen mit dem Schrecken davon. Der Täter mit dem Messer wird folgendermaßen beschrieben: