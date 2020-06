Essen: Mutmaßliches Diebestrio am Werdener Ruhrufer gescheitert - Vorläufige Festnahme

Ein 21-jähriger Essener und seine gleichaltrige Begleiterin lagen am Ruhrufer in der Nähe des Biergartens und genossen mit geschlossenen Augen die Abendstimmung - ihre Tasche hatten sie neben sich gelegt. Als diese plötzlich weggezogen wurde, schreckten die Beiden hoch und sahen das Diebestrio mit der Tasche wegrennen. Nach lautstarkem Protest ließen die Männer die Tasche fallen und flohen ohne Beute in verschiedene Richtungen. Die zu Hilfe gerufene Polizei konnte sie jedoch kurze Zeit später bei einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe antreffen.

Zwei der Männer (25/32) wurden nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Messer, das der 32-Jährige bei sich geführt hatte, wurde sichergestellt. Der 20-jährige wurde wegen eines offenen Haftbefehls festgenommen./ SyC

