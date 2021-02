Essen: Mutmaßlicher Straßenraub in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Gegen 22:20 Uhr waren zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren auf der unteren Kettwiger Straße unterwegs. In Höhe eines Schuhgeschäfts griff man die beiden Freunde plötzlich an. Zwei Männer erbeuteten bei dieser Attacke Bargeld des Älteren. Nach dem Überfall flüchtete das Duo mit der Beute in Richtung Hauptbahnhof. Einen 39-jährigen Tatverdächtigen nahm eine Streife in der näheren Umgebung vorläufig fest. Sein Komplize entkam. Er soll zirka 40 Jahre alt und vermutlich Osteuropäer sein. Er trug ein Basecap. Der Festgenommene nächtigte im Polizeigewahrsam. Nach seiner Vernehmung war er wieder auf freiem Fuß.

Der Ermittler des Raubkommissariats sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder zu dem Geflüchteten machen können. Hinweise bitte an die zentrale Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

