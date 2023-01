Essen: Mutmaßlicher Sprayer festgenommen - Mehr als 60 Taten geklärt

45257 E.-Kupferdreh: Die Polizei hat bereits am Morgen des 27. Dezember 2022 einen 29-Jährigen festgenommen, dem nun nach umfangreichen Ermittlungen mehr als 60 illegale Graffitis in Kupferdreh zur Last gelegt werden. Gegen 6:45 am Morgen des 27. Dezember fiel Polizisten an der Byfanger Straße in Kupferdreh ein Mann mit Sturmhaube, Rucksack und Tasche auf. Als der Mann die Polizei bemerkte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch gestellt und festgenommen werden. Der 29-Jährige trug einen Nothammer, eine Spraydose, eine geringe Menge Betäubungsmittel, Graffitivorlagen sowie weitere Graffitiutensilien bei sich. Außerdem hatte er Farbe aus der Spraydose an den Händen und der Kleidung. Direkt in der Nähe fanden die Beamten ein Graffiti in derselben Farbe. Ein Gericht ordnete daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen an. Dort fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel und Graffitivorlagen. Am nächsten Tag fuhr eine Polizeistreife durch die Stadtteile Kupferdreh und Heisingen und konnte dort zahlreiche Graffitis feststellen, die zum Graffitipseudonym des Festgenommenen passen. Auch engagierte Bürger aus Kupferdreh halfen bei den Ermittlungen, indem sie weitere Graffitis mit demselben Pseudonym ausfindig machten und fotografierten. Somit können dem 29-Jährigen nun mehr als 60 Graffiti an unterschiedlichen Tatorten zur Last gelegt werden. Es wurden unter anderem Sichtschutzwände, Verteilerkästen, Stromkästen, Brückenpfeiler, Fassaden, Mülleimer, Brücken und Mauern beschmiert. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehr als 50.000 Euro. /bw

