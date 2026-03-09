Essen: Mutmaßlicher Randalierer entpuppt sich als Betäubungsmittelhändler

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und nicht zum Renault gehören. Darüber hinaus ist das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen und der Essener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Auto stießen die Polizisten auf einen griffbereiten Wurfstern und zahlreiche Betäubungsmittel. Insgesamt stellten die Beamten Rund 60 g Cannabis, knapp 50 g Amphetamine und ein halbes Dutzend Tabletten sicher.