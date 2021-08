Essen: Mutmaßlicher Pistazien-Dieb droht mit Spritze - Zeugensuche

Ein mutmaßlicher Pistazien-Dieb bedrohte Samstagabend (21. August), im Essener Nordviertel, Angestellte eines Supermarktes mit einer Spritze. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:10 Uhr war ein mutmaßlicher Langfinger in einem Discounter auf der Feilenstraße unterwegs. Zeugen beobachteten den Mann, wie der über ein Dutzend Tüten mit Pistazien einsteckte. Mit mehreren Personen versuchte man ihn nach der Tat dingfest zu machen. Der bedrohte die Leute mit einer Spritze, woraufhin man von ihm abließ. Er flüchtete ohne Beute aus dem Geschäft. Der Flüchtige soll zirka 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare und eine Verletzung an der Stirn. Bekleidet war er mit einem hellblauen T-Shirt und einer schwarzen Jeans. Vermutlich ist er Südosteuropäer. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.

