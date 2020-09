Essen: Mutmaßlicher Fahrraddieb mit Foto gesucht

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Die Essener Polizei sucht mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Fahrraddieb, der in der Nacht zum 30. Juli (Donnerstag), in Bredeney Beute machte. Gegen 5 Uhr filmte die Videokamera einen unbekannten Mann, als er ein Grundstück auf der Straße "Hohe Buchen" betrat. Aus der dortigen Garage stahl er ein verschlossenes, hochwertiges blaues Fahrrad der Marke Specialized. Mit dem Zweirad flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 34 sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.