Essen: Mutmaßlicher EC-Karten-Dieb und Betrüger gesucht - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen EC-Karten-Dieb und Betrüger. Am 30. Dezember 2019 wurde einer 73-Jährigen die EC-Karte gestohlen. Einen Tag später wurde mit der Karte unbefugt an einem Geldautomaten an der Keplerstraße Geld abgehoben. Die Polizei sucht nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Dieb und Computerbetrüger. Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, ich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden. /bw