Essen: Mutmaßlicher Drogenhandel in der Innenstadt - 25-Jähriger festgenommen

45127 E.-Stadtkern: Am Donnerstagnachmittag (5. Dezember) beobachteten die Kräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" drei verdächtige Personen im Bereich der Haltestelle "Rathaus Essen". Ein 25-jähriger Essener (guineisch) wurde vorläufig festgenommen. Ein 24-jähriger Essener (guineisch) und ein 36-jähriger Gelsenkirchener (iranisch) erhielten ein Bereichsbetretungsverbot.

Gegen 15:30 Uhr wurden Kräfte des Präsenzkonzepts durch Gespräche mit Bürgern auf verdächtige Personen im Bereich der Bushaltestelle "Rathaus Essen" / Porscheplatz aufmerksam. Die zivilen Einsatzkräfte stellten im Zuge der Beobachtungen einen augenscheinlichen Handel mit Betäubungsmitteln an der Haltestelle fest. Beim Erblicken der Polizeikräfte rannten drei Verdächtige in unterschiedliche Richtungen davon. Der 24-jährige Essener und der 36-jährige Gelsenkirchener konnten im Bereich der Haltestelle und des angrenzenden Parkhauses gestellt und kontrolliert werden. Der dritte Mann, ein 25-jähriger Essener (guineischer Herkunft), flüchtete in das Parkhaus, wo er von den Beamten gestellt und festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen fanden die Beamten eine hohe dreistellige Summe Bargeld, mehrere Portionen Cannabis und Kokain sowie ein griffbereites Pfefferspray in seiner Jackentasche.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen. Noch am späten Nachmittag vollstreckten die Beamten den Beschluss in der Essener Wohnung. Die Beamten stellten in der Wohnung mehrere Hundert mutmaßlich gestohlene Artikel sicher, darunter Kosmetikprodukte, Parfüms und Bekleidungsstücke, sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Gegen den 25-jährigen Essener wird nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen Hehlerei ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 36-jährige Gelsenkirchener muss sich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Er erhielt zusammen mit dem 24-jährigen Essener ein Bereichsbetretungsverbot. /RB

