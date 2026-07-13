Essen: Mutmaßlicher Drogenhändler nach Flucht festgenommen - Umfangreiche Betäubungsmittel sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in dem mitgeführten Rucksack sowie in der zurückgelassenen Plastiktüte unter anderem rund 139 Gramm mutmaßliches Kokain (netto), etwa 470 Gramm Cannabis, ca. 102 Gramm mutmaßliche Ecstasy-Tabletten (netto) sowie 42 Tabletten Sildenafil. Zudem stellten die Beamten knapp 2.900 Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie ein Messer sicher.