Essen: Mutmaßlicher Drogendealer nach anonymem Hinweis festgenommen

Die Polizei Essen erreichte ein anonymer Hinweis, dass ein 29-jähriger Essener im Bereich des Rathauses mit Kokain handeln solle. Der Tatverdächtige mit guineischer Staatsangehörigkeit ist bereits mehrfach wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Grundlage dieser Hinweise leitete das Kriminalkommissariat 14 umgehend Ermittlungen gegen den 29-Jährigen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des zuständigen Amtsgerichts einen Durchsuchungsbeschluss für diese Wohnung sowie einen Haftbefehl gegen den Mann.