Essen: Mutmaßlicher Dieb und EC-Kartenbetrüger mit Foto gesucht

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Dieb und EC-Kartenbetrüger. Ein Unbekannter stahl am 6. März unbemerkt die Geldbörse eines 80-jährigen Türken. Später stellte der Bestohlene fest, dass jemand mit seiner Debitkarte an einem Geldautomaten im Stadtteil Frintrop missbräuchlich Geld abhob. Die Überwachungskamera der Bank konnte einen Tatverdächtigen aufzeichnen. Ein Foto des mutmaßlichen Täters ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-diebstahl-computerbetrug-4 Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person und/oder zum Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

