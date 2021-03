Essen: Mutmaßliche Ruhestörer verweigern Personalien und beleidigen Beamte

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am Freitagabend (26. Februar) gegen 19:20 Uhr wurde die Leitstelle der Essener Polizei vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Essen um Amtshilfe gebeten. Zwei Beamte des Ordnungsdienstes hatten routinemäßig den Friedhof Werden bestreift und dort laute Musik gehört. Als sie die Quelle für die Ruhestörung in einem Wohnhaus an der Forstmannstraße ausmachen konnten, wollten sie kontrollieren, ob dort gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen wird.