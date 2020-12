Essen: Mutmaßliche Räuber halten 14-Jährigen fest und stehlen Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45277 E.-Überruhr: Am 3. Dezember gegen 13:15 Uhr entwendeten drei mutmaßliche Räuber einem 14-Jährigen auf dem Schaffelhofer Weg Bargeld, nachdem sie ihn gemeinsam fest gehalten haben. Zuvor fuhr der 14-Jährige zusammen mit dem Räuber-Trio im Bus. Die drei Jugendlichen sprachen den Jugendlichen dort erstmalig an. Nachdem er an der Haltestelle ausgestiegen war, folgten ihm die drei Unbekannten. Auf dem Gehweg griffen sie ihn plötzlich an und hielten ihn gemeinsam fest. Einer der Tatverdächtigen durchsuchte dann die Hosen- und Jackentaschen. In der Tasche fanden die Täter etwas Bargeld und forderten den 14-Jährigen auf, beim nächsten Mal mehr Geld mitzubringen. "Falls nicht, dann passiert was", drohten die Täter. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei männliche Personen: 1. Täter - dunkelhäutig - dunkle Haare "Boxerschnitt" - gelbe Jacke, zirka 185cm groß - zirka 15 Jahre alt 2. Täter - bräunlich-schwarze Bomberjacke - schwarze Haare - zirka 160-165 cm - zirka 15 Jahre 3. Täter - schwarze Haare - weiße Sneaker Zeugen, die den Vorfall an dem Schaffelhofer Weg beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei (KK31, EG Jugend) unter der 0201/829-0 zu melden. /JH