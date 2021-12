Essen: Mutmaßliche Diebin stiehlt Bargeld aus Ausgebeschacht eines Geldautomaten - Zeugen gesucht

45357 E-Gerschede:

Eine mutmaßliche Diebin stahl Dienstagmorgen, den 21. September, aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten, Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10 Uhr wollte der Kunde einer Bank auf der Donnerstraße Bargeld an einem Geldautomaten abheben. Der Automat zeigte aber die Herausgabe eines deutlich geringeren Betrags an. Daraufhin machte sich der Mann auf den Weg in die Filiale, um den vermeintlichen Irrtum zu klären. In der Zwischenzeit öffnete sich der Ausgabeschacht und warf Scheingeld aus. Diesen günstigen Moment nutzte offenbar eine Unbekannte aus und nahm das Bargeld an sich. Die unbekannte Frau flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Fotos der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/70288

Wer kann Angaben zu der Identität der mutmaßlichen Diebin und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

