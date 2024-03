Essen: Mutmaßliche Diebe von Gullydeckeln flüchten vor der Polizei - Zeugen gesucht

45127 E-Westviertel: Am Montagnachmittag (11. März) flüchteten drei Unbekannte in einem Audi A3 von der Friedrich-Ebert-Straße vor einer Verkehrskontrolle der Polizei. Auf der Flucht kollidierten sie mit einem Linienbus. Nach Abbruch der Verfolgung konnten in dem geparkten Fluchtfahrzeug mehrere Gullydeckel aufgefunden werden. Die Fahrzeuginsassen flüchteten unerkannt.

Beamte der Gelsenkirchener Hundertschaft waren gestern Nachmittag im Rahmen der Bekämpfung der Clankriminalität in der Essener Innenstadt im Einsatz. Gegen 13:40 Uhr wurden die Polizisten auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Limbecker Platzes auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam. Sie schalteten das Blaulicht und den beleuchteten Schriftzug "Stopp Polizei" ein.

Doch anstatt anzuhalten, beschleunigte der Mann am Steuer des silbernen Audi A3 sein Fahrzeug und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten. Auf seiner Flucht fuhr er mehrfach bei Rotlicht über Kreuzungen. Auf dem Reckhammerweg überholte der Unbekannte mit seinem Audi einen Linienbus durch den Gegenverkehr. Er scherte jedoch zu früh nach rechts ein und kollidierte mit der linken Front des Busses. Die Beamten brachen die Verfolgung zunächst ab, um weitere Gefährdungen zu unterbinden.

Das Fluchtfahrzeug konnten Polizisten bei einer anschließenden Fahndung jedoch auf einem Firmengelände an der Sigsfeldstraße antreffen. Die Insassen waren zuvor davongelaufen.

Im Kofferraum des Audis fanden die Beamten mehrere Gullydeckel. Außerdem stellten sie fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Audi gehörten und Anfang März nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden waren.

Bei den aufgefundenen Gullydeckeln handelt es sich mutmaßlich um Diebesgut. Die genaue Herkunft ist noch nicht geklärt und ist somit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs wird als 25- bis 35-jähriger Mann mit südosteuropäischer Erscheinung beschrieben. Er soll ein markantes Tattoo am linken Hals in Form eines senkrechten Schriftzuges und braune, zerzauste Haare haben, die zu einem Zopf gebunden waren. Außerdem soll er eine gelbe Winterwarnjacke, ähnlich einer Warnweste, getragen haben. Die Warnjacke hat der Unbekannte nach dem Abstellen des Fahrzeugs mutmaßlich gegen eine dunkle Jacke getauscht.

Laut Zeugenaussagen soll auf der Rückbank eine etwa 180 cm große Frau mit rotem, geflochtenem Haar gesessen haben. Sie habe einen dunklen Mantel und eine beige Hose getragen.

Außerdem soll sich ein zweiter Mann mit dunkler Bekleidung in dem Audi befunden haben.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bitte melden Sie sich für Hinweise unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

