Essen: Mutmaßliche Diebe beißen Ladendetektiv und Polizistin

45127 E.-Stadtkern: Freitagnachmittag (9. Juni) stahlen ein 21-Jähriger sowie ein Unbekannter Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft an der Kettwiger Straße. Nach der misslungenen Flucht wehrten sie sich unter anderem indem sie zubissen. Der 21-Jährige wurde ins Gewahrsam gebracht.

Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein 43-jähriger Ladendetektiv einen mutmaßlichen Diebstahl des 21-jährigen Algeriers sowie eines weiteren unbekannten Mannes. Als der Detektiv die beiden an der Flucht hinderte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei bissen die beiden Tatverdächtigen dem 43-Jährigen in die Hände. Der Unbekannte konnte sich so dem Griff des Ladendetektivs entziehen und vom Tatort flüchten.

Aufgrund der sich steigernden Aggression des 21-Jährigen entschlossen sich die alarmierten Polizisten den Mann zu fesseln. Dabei wehrte er sich unter anderem, in dem er mehrfach spuckte und einer Polizistin in die Wade biss.

Die Beamten brachten den 21-jährigen aus Mönchengladbach in das Polizeigewahrsam, wo er weiter Widerstand leistete. Unter anderem trat er gegen das Knie eines Polizisten.

Der Ladendetektiv musste vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.

Gegen den 21-Jährigen und den Unbekannten wird nun u.a. aufgrund des räuberischen Diebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /RB

