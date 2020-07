Essen: Müll in Treppenhaus fängt Feuer - Kriminalpolizei ermittelt

Essen (ots) - 45239 E.-Schuir: Am Dienstag, 7. Juli, gegen 15.25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Treppenhaus an der Straße Wolfsbachtal gerufen. Ein Bewohner hatte dort den Alarm von Rauchmeldern gehört und Brandgeruch wahrgenommen. Als er das Haus verließ, sah er Rauch aus einem Fenster steigen. Die zuerst eintreffenden Polizisten versuchten zunächst den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers und eines Gartenschlauchs zu löschen. Letztlich konnte das Feuer aber erst durch die Feuerwehr erfolgreich bekämpft werden. Aus noch ungeklärter Ursache brannte in dem Treppenhaus Müll, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /bw