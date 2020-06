Essen: Müll brennt in Abrissgebäude - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45143 E.-Westviertel: Am Mittwoch, 17. Juni, gegen 14.05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Gelände an der Frohnhauser Straße, nahe der Haedenkampstraße, gerufen. In einem dortigen Abrissgebäude, von dem nur noch der Keller übrig war, brannte ein Haufen Müll. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw