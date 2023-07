Essen / Mülheim: Sicherstellung entwendeter Fahrzeuge - Seien Sie wachsam bei vermeintlichen "Schnäppchen" - 1.

Essen / Mülheim: Die Polizei Essen warnte vor kurzem vor unseriösen Gebrauchtwagen-Inseraten auf Onlineplattformen, da in den Wochen zuvor mehrere Toyota-SUVs in Essen und Mülheim nach Diebstählen sichergestellt worden waren. Nach Zeugenhinweisen konnten nun zwei weitere Fahrzeuge in Essen-Altenessen sichergestellt werden.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung vom 18. Juli: https://essen.polizei.nrw/presse/sicherstellung-entwendeter-fahrzeuge

Aufgrund unserer Hinweise berichteten viele lokale Medien über das Thema. Ein Zeuge, der durch die Berichterstattung auf das Thema aufmerksam geworden war, meldete kurze Zeit später (24. Juli) einen verdächtigen Toyota RAV 4 mit niederländischen Kennzeichen in der Straße Bückmannshof.

Die Einsatzkräfte fanden bei der Überprüfung heraus, dass das verdächtige Fahrzeug zuvor in den Niederlanden gestohlen worden war. Sie stellten den SUV sicher und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Bereits am Folgetag fand der ermittelnde Kriminalkommissar ein weiteres verdächtiges Fahrzeug, das in einer benachbarten Seitenstraße (Janstweg) parkte. Auch hierbei handelte es sich um einen Toyota RAV 4 mit niederländischen Kennzeichen, der zuvor im Ausland gestohlen worden war.

Bei seinen Ermittlungen fand der Kommissar die passenden Onlineinserate für die beiden sichergestellten Fahrzeuge. In den Anzeigen wurden die beiden SUVs zu einem günstigen Preis angeboten. Die Inserate wiesen viele Rechtschreibfehler auf und die Verkäufer waren erst seit wenigen Tage auf der Plattform registriert. Beide Umstände können erste Hinweise auf eine unseriöse Anzeige sein. Weitere Anzeichen, bei denen Sie beim Kauf von Gebrauchtwagen hellhörig werden sollten, finden Sie in unserer Ursprungsmeldung.

Sollten Ihnen verdächtige Fahrzeuge auffallen, die beispielsweise längere Zeit in Ihrer Straße stehen, melden Sie diese bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

