Essen / Mülheim an der Ruhr: Vorstellung der Kriminalstatistik des Jahres 2025 - Kriminalität gesunken, konsequente

Auch bei der Gewaltkriminalität setzt sich der positive Trend fort. Die Fallzahlen sanken um 9,4 Prozent auf 2.336 Fälle, seit 2023 sogar um rund 16 Prozent. Die Aufklärungsquote bleibt mit 73,07 Prozent auf hohem Niveau. Die Straßenkriminalität ging um 11,73 Prozent auf 15.304 Fälle zurück, Raubdelikte nahmen um 22,66 Prozent auf 495 Fälle ab. In 346 Fällen wurde ein Messer als Tatmittel eingesetzt, was einem Rückgang von 11,73 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Diese Entwicklung ist unter anderem Ergebnis konsequenter Präsenz- und Kontrollmaßnahmen, darunter das Projekt S.I.E. in Mülheim an der Ruhr, das Projekt EK Altendorf in Altendorf, das Präsenzkonzept "Safe City" im Stadtkern von Essen, die Maßnahmen der BAO Aktionsplan Clan sowie die neu eingerichtete Präsenz- und Kontrolleinheit.