Essen/ Mülheim an der Ruhr: Trotz Festnahme von "falschen Polizisten" werden der Polizei täglich etliche Betrügereien

Essen (ots) - 45117 E/ 45468 MH: Trotz der außergewöhnlichen Festnahme von "drei falschen Polizisten" in Mülheim/ Ruhr am 7. Mai, wir berichteten, setzen Telefonbetrüger ihre Straftaten massiv fort. Offenbar angespornt von Erfolgen, von denen wir leider ebenfalls am 8. Mai berichten mussten, erreichen das Essener Polizeipräsidium täglich viele Hinweise auf weitere Straftaten. Aus diesem Grund weisen wir heute erneut auf die Gefahr hin, Opfer von Telefonbetrügern zu werden!