Essen / Mülheim an der Ruhr: Polizeipräsident Andreas Stüve ehrt Bürger für ihr couragiertes Handeln

Sie haben Mut bewiesen, sich für andere eingesetzt und die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützt: Am gestrigen Nachmittag (9. April) ehrte Polizeipräsident Andreas Stüve neun Bürger für ihre Zivilcourage. Dabei haben die Geehrten auf sehr unterschiedliche Art mutig und beherzt gehandelt, angefangen bei der Versorgung eines verunfallten Menschen oder dem Überlisten von Straftätern bis hin zum Einschreiten bei einem körperlichen Angriff.

"Viele Teilnehmer haben mir gesagt, es sei doch selbstverständlich gewesen. Nein, sich für andere einzusetzen ist leider nicht selbstverständlich", so Andreas Stüve. "Umso wichtiger ist es, dass wir diesen Menschen danken. Zudem wollen wir mit der Ehrung auch andere motivieren, Zivilcourage zu zeigen. Jeder von uns kann in eine hilflose Lage geraten", betont Stüve.

Am Abend des 20. Februar 2024 geriet eine 26-jährige Mülheimerin in solch eine hilflose Lage: Damals soll sich ihr 34-jähriger Ex-Partner gegen 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft haben. Dort soll er sie attackiert haben, es soll zu einem Gerangel ge-kommen sein. Die 26-Jährige soll sich losgerissen haben und aus der Wohnung geflüchtet sein. Vor dem Haus soll der Angreifer sie eingeholt haben. Er soll sie an ihren Haaren zu Bo-den gezogen, sich auf sie gesetzt und gewürgt haben.

Oliver S. vernahm die Schreie der jungen Frau und sah was vor dem Haus geschah. Der 31-Jährige zögerte nicht, eilte der Frau zu Hilfe und redete auf den Angreifer ein. "Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf: Wie kann ich helfen? Bringe ich mich selbst in Gefahr? Aber das hat mich nicht abgehalten", so Oliver S. "Mir war schnell klar, dass die Situation ernst ist", so der Mülheimer weiter. Da der 34-Jährige nicht von seinem Opfer abließ, ging Oliver S. dazwischen. Schließlich gelang es ihm, die Frau zu befreien.

Die eintreffenden Beamten nahmen den 34-jährigen Angreifer fest. Die 26-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung vom 28. Februar 2024: https://essen.polizei.nrw/presse/26-jaehrige-durch-ex-partner-gewuergt-mordkommission-ermittelt

Am 23. September 2024 wurde der 34-Jährige wegen versuchten Totschlags zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mülheimer Oliver S. ist einer von den neun Menschen, die heute wegen ihres beherzten Einschreitens von Polizeipräsident Andreas Stüve ausgezeichnet wurden. Zum Thema Zivilcourage sagt er: "Es gab bereits mehrere Fälle, in denen ich bei Streitigkeiten eingegriffen habe, z.B. in der Kneipe oder im Club. Und ich merke, wenn man selbst den Schritt wagt, motiviert es andere, auch zu helfen. Man sollte sich nicht in Gefahr bringen, aber oft reicht es schon aus, den Notruf zu wählen" und bringt damit das wichtigste Ziel dieser Kampagne auf den Punkt. /SoKo

