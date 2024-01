Essen / Mülheim an der Ruhr: Polizei zieht erste Bilanz zum Jahreswechsel

45117 E.-Stadtgebiete / 45468 MH-Stadtgebiete:

Die Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr hat eine einsatzstarke Silvesternacht hinter sich.

Zum Jahreswechsel wurde die größte Personengruppe mit etwa 4.000 Personen auf dem Essener Kennedyplatz festgestellt. In Mülheim an der Ruhr traf sich die größte Gruppe mit etwa 50 Personen an der Zentralhaltestelle in der Stadtmitte.

Insgesamt handelte es sich aus polizeilicher Sicht um eine durchaus normale Silvesternacht mit typischen Einsätzen, die die Intensität des letzten Jahres nicht er-reichte.

Aufgrund der starken Kräftelage war die Polizei immer wieder schnell vor Ort, um drohende Gefahren abzuwenden, Tatverdächtige zu stellen und zu identifizieren sowie durch Präsenz für einen geordneten Ablauf der Feierlichkeiten zu sorgen.

Auch in diesem Jahr kam es zur unsachgemäßen Verwendung von Pyrotechnik, bei der vereinzelt auch Einsatzkräfte und deren Fahrzeuge das Ziel von Raketen und Knallkörpern waren.

So beschoss ein Mann um Mitternacht auf der Steeler Straße Polizisten mit Pyrotechnik. Er konnte identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand und wurde ins Polizeigewahrsam verbracht.

Auf dem Katernberger Markt beschoss ein Mann ein fahrendes Polizeifahrzeug. Auch er konnte identifiziert und in Gewahrsam genommen werden.

An Haltestellen am Katernberger Markt und am Philosophenweg in Freisenbruch kam es zu Sachbeschädigungen an Haltestellen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei zeigt sich zufrieden hinsichtlich ihrer gesteckten Ziele, den Schutz von Einsatzkräften zu gewährleisten und Rechtsverstöße beweiserheblich zu verfolgen.

Gegen 00:40 Uhr wurde der Brand eines Gebäudes auf der Burggrafenstraße gemeldet, den die Feuerwehr im Ergebnis löschen konnte. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um die Räumlichkeiten eines afghanischen Kulturvereins. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Den Einsatz der mobilen Videobeobachtung bewertet die Polizei positiv. Die präventive Wirkung war durchaus festzustellen. Am Altenessener Markt wurde eine Sachbeschädigung an einem Mülleimer aufgezeichnet. Die Videoaufnahmen fließen nun in die Bearbeitung des Strafverfahrens ein.

In Mülheim an der Ruhr gab es über das übliche Einsatzgeschehen hinaus keine herausragenden Sachverhalte. /TW

