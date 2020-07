Essen/ Mülheim an der Ruhr: Leitender Kriminaldirektor Ralf Wagener ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität für die

Essen (ots) - 45117 E/ 45468 MH: Seit dem 01.07.2020 hat der Leitende Kriminaldirektor Ralf Wagener die Leitung der Direktion Kriminalität für das Polizeipräsidium Essen übernommen und löst damit die Leitende Kriminaldirektorin Martina Thon ab. Der 56-jährige Castrop-Rauxeler begann 1980 seine Ausbildung bei der Polizei und absolvierte später das Studium für den gehobenen Dienst mit dem Schwerpunkt "Kriminalpolizei". Seit 1999 gehört er dem höheren Dienst an. Ralf Wagener ist in all seinen Berufsjahren viel herumgekommen. Er hat bereits zahlreiche Stationen durchlaufen und blickt auf eine langjährige, polizeiliche Erfahrung zurück. Unter anderem hat er in einigen Führungspositionen der Polizeipräsidien Bielefeld, Recklinghausen, Münster, Dortmund und beim LKA gearbeitet. Nun möchte er sich einer neuen Aufgabe annehmen, für die sein Herz besonders schlägt: Der Kriminalitätsbekämpfung und der Bewältigung von Einsatzlagen. Gerade eine so große Behörde wie Essen, die für mehr als 760.000 Einwohner zuständig ist, stellt für Wagener eine besondere Herausforderung dar. Zukünftig ist Ralf Wagener eine enge Kommunikation zwischen den Direktionen und ein beständiger Erfahrungsaustausch zwischen den Kollegen ein persönliches Anliegen. "Denn schließlich beeinflusst (Berufs-) Erfahrung zu einem großen Anteil eine erfolgreiche Polizeiarbeit." Als Ausgleich neben dem Beruf betreibt der 56-Jährige gerne Ausdauersport, wie Laufen und Fahrradfahren. Aber auch das Reisen ist seine Leidenschaft, bevorzugt nach Schottland und Griechenland. /JuBu