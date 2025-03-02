Anzeige
Essen / Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Kriminalstatistik des Jahres 2025
Essen / Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Kriminalstatistik des Jahres 2025

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 26.02.2026 14:14

Hiermit laden wir interessierte Journalisten herzlich zur jährlichen Pressekonferenz zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 ein:

Montag, 02. März 2025, 13:30 Uhr

Polizeipräsidium Essen (Haupteingang), Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Der Leiter der Direktion Kriminalität, Bernd Röser, informiert über die Kriminalitätsentwicklung im Einsatzgebiet der Polizei Essen sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres.

Nach der Pressekonferenz ist die Statistik auf der Webseite abrufbar.

Da die Pressekonferenz einer konkreten Planung unterliegt, bitten wir Sie um eine Akkreditierung bis zum 27. Februar, 15:30 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

