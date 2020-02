Essen: Motorroller nach Abbiegeunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Mercedes die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Krablerstraße musste er wegen einer roten Ampel zunächst anhalten. Als er anfuhr, stieß er mit einem 35-jährigen Rollerfahrer zusammen, der von der Gladbecker Straße aus Richtung Innenstadt kommend nach links in die Krablerstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision wurde der Rollerfahrer schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

