Essen: Motorradfahrer verliert auf der Rotthauser Straße die Kontrolle über sein Motorrad- Nach der ärztlichen

Samstagnachmittag (13. Juni) erhielt die Essener Polizei um 16.42 Uhr Kenntnis, dass ein Motorradfahrer, 500 Meter vor der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen, reglos auf der Rotthauser Straße liegen würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, versorgten bereits Rettungssanitäter den schwerverletzten Mann. Zusätzlich kam eine alarmierte Notärztin zum Unfallort. Nach bisherigen Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten fuhr der 52-jährige Kradfahrer mit seiner Enfield 500 die Rotthauser Straße, aus Richtung Gelsenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Essen. Kurz vor dem Haus Nr. 101 soll der Gelsenkirchener schlingernd die Kontrolle über das Krad verloren haben. Während sein Zweirad gegen ein geparktes Auto prallte, verletzte sich der nur mit einem Motorradhelm geschützte Fahrer erheblich, beim Sturz auf den Asphalt. Frakturen und stark blutende Hautverletzungen waren die Folge, worauf der schwerverletzte Mann nach notärztlicher Erstversorgung in ein Essener Klinikum transportiert werden musste. Nach der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus ordnete die Polizei eine Blutprobe an, da der Fahrer unter Alkoholeinfluss das Krad geführt haben soll. Er verbleibt schwerverletzt im Krankenhaus- sein Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen gesichert. /Peke

