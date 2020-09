Essen: Motorradfahrer verletzt 12-jährigen Radler und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45327 E.-Stoppenberg: Ein Motorradfahrer verletzte am Samstagnachmittag (5. September) einen 12-jährigen Radler im Essener Stadtteil Stoppenberg. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:15 Uhr war der Schüler mit Freunden auf der Josef-Hören-Straße in Richtung Emscherstraße radelnd unterwegs. In Höhe der Hausnummer 298 erfasste ein Motorradfahrer den Jungen von hinten. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Kradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern. Zudem soll er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die nächste Ampel ignorierte er angeblich. Am Unfallort waren mehrere unbekannte Menschen präsent, die dem Verletzten halfen. Es könnte sein, dass an dem flüchtigen Motorrad ein rotes Essener Überführungskennzeichen montiert war. Der Ermittler des Verkehrskommissariats hofft auf Zeugen, die Angaben zum Unfall und/oder dem Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0. / MUe.