Essen: Motorradfahrer rutscht auf regennasser Fahrbahn aus und stürzt - Alte Bottroper Straße zeitweise gesperrt

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: Nach einem Verkehrsunfall auf der Alten Bottroper Straße gestern Abend (25. August), bei dem ein Kradfahrer (21) auf regennasser Fahrbahn stürzte, mussten Polizisten zeitweise die Straße für die Unfallaufnahme sperren. Eine Zeugin (32) hatte sich kurz nach dem Unfall beim Notruf der Polizei gemeldet, nachdem der vor ihr fahrende Motorradfahrer gestürzt und auf einer Mittelinsel zu liegen kam. Der Kradfahrer war von der Bottroper Straße, Ecke Econova-Allee kommend auf die Alte Bottroper Straße in Richtung Weidkamp eingefahren, ehe er in der Kurve zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Essener Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Alte Bottroper Straße zeitweise gesperrt werden. (ChWi)