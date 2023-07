Essen: Mordkommission ermittelt nach Tod von 86-jähriger Frau - Polizei sucht nach Besitzern von sichergestelltem

45145 E-Frohnhausen: Am 30. Mai wurde eine 86-jährige Essenerin in ihrer Wohnung in Essen-Frohnhausen getötet. Eine eingerichtete Mordkommission nahm kurz darauf die ehemalige Haushaltshilfe fest, das Gericht ordnete Untersuchungshaft an.

https://polizei.nrw/presse/mordkommission-ermittelt-nach-tod-von-86-jaehriger-frau

https://essen.polizei.nrw/presse/mordkommission-ermittelt-nach-tod-von-86-jaehriger-frau-0

Die Ermittler der Mordkommission stellten bei der ehemaligen Haushaltshilfe der 86-Jährigen mehrere Schmuckgegenstände sicher. Darunter befinden sich eine goldene Armbanduhr, mehrere goldene Ohrringe, die zum Teil mit Steinen versetzt sind, und mehrere goldene Ketten. Außerdem fanden die Kriminalbeamten einen goldenen Anhänger, der mit dem Sternzeichen des Schützen versehen ist, einen Herzanhänger und mehrere Ringe. In einem der Ringe ist der Name "PETER" und ein Datum aus den 1980er Jahren eingraviert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem sichergestellten Schmuck um mutmaßliches Diebesgut handelt. Mit der Veröffentlichung von Fotos des Schmucks erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Unter dem folgenden Link können Sie die Fotos der Schmuckgegenstände abrufen:

https://essen.polizei.nrw/presse/mordkommission-ermittelt-nach-tod-von-86-jaehriger-frau-1

Wenn Sie eines der Schmuckstücke wiedererkennen oder Hinweise auf den eigentlichen Besitzer geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 beim KK11 der Polizei Essen./Wrk

