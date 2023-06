Essen: Mordkommission ermittelt nach Tod von 86-jähriger Frau - 29-jährige Tatverdächtige festgenommen

45145 E-Frohnhausen:

Am 30. Mai wurde eine 86-jährige Essenerin in ihrer Wohnung in Essen-Frohnhausen getötet.

Wir berichteten am 1. Juni über die Einrichtung der Mordkommission. Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:

https://polizei.nrw/presse/mordkommission-ermittelt-nach-tod-von-86-jaehriger-frau

Seit dem 30. Mai hat eine über ein Dutzend Ermittler starke Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen in dem Tötungsdelikt ermittelt. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 86-Jährige in ihrer eigenen Wohnung, u.a. durch mehrere Messerstiche, getötet worden war.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet eine 29-jährige Deutsche in den Fokus der Ermittler, die zudem im Verdacht steht, die 86-Jährige vor einiger Zeit bestohlen zu haben. Die Frau, die in der Vergangenheit als Haushaltshilfe für die Seniorin gearbeitet hat, wurde gestern festgenommen und heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt.

Der zuständige Richter hat Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

