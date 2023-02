Essen: Mordkommission ermittelt nach Tod von 6-Monate altem Baby

45143 E-Altendorf:

Montagabend (20. Februar gegen 18:30 Uhr) meldete eine 22-jährige bulgarische Frau einen medizinischen Notfall bei ihrem 6-Monate alten Baby.

Die entsandten Rettungskräfte und ein Notarzt begannen noch in der Wohnung mit Reanimationsmaßnahmen und verbrachten den Säugling in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Essen. Obwohl das kleine Mädchen noch am Abend notoperiert wurde, befand es sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Da es Anzeichen für eine Misshandlung des Babys gab, kontaktierte die Klinik gegen kurz nach Mitternacht (21. Februar) die Polizei Essen. Aufgrund der Gesamtumstände wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet.

Das Mädchen verstarb gestern Mittag (22. Februar).

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die 22-jährige Mutter. Auf Antrag der StA Essen wurde sie gestern einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen die Frau erließ.

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge dauern an. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell